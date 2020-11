Veldrit in Tabor niet rentree van Wout maar wel dat van andere wereldtopper: "Al drie keer gevallen over de hindernissen"

In Kortrijk was het de beurt aan Wout van Aert om zijn rentree te maken in het veld, zondag is het aan Tom Pidcock.

Er zal wellicht nog altijd meer aandacht richting Wout van Aert gaan, maar de rentree van Tom Pidcock mag toch zeker niet ongezien passeren. De 21-jarige Brit won op de weg onder meer Parijs-Roubaix bij de junioren en werd in datzelfde jaar wereldkampioen tijdrijden. In het veld heeft hij ook al enkele truien verzameld bij de jeugdcategorieën. In Tabor staat de eerste wereldbekermanche op het programma voor Pidcock. Chris Mannaerts kon hem enkele vragen stellen. Pidcock is blij om terug te zijn maar verklapt al dat er niet te veel van hem verwacht moet worden. "Ik voel me nog wat roestig en ben al drie keer gevallen over de hindernissen", lacht hij. "Het zal een snelle cross worden", denkt hij. Voorlopig rijdt hij nog rond zonder verwachtingen. "Voor deze race maakt het me niet echt uit. Het wordt interessant om met Van Aert te rijden zondag", besluit de goedlachse Brit. Soms kunnen we het nog altijd niet laten als zo'n veldritster passeert. Vandaag debuut Wout. Morgen dat van @Tompid in de @UCIcyclocrossWC in Tabor. Hij rijdt nu zn eerste trainingsrondjes hier in Tsjechië. pic.twitter.com/NTfpcXhffw — Chris Mannaerts (@ChrisMannaerts) November 28, 2020