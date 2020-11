🎥 Zijn strafste toer? Sagan amuseert zich rot in gevechtsvliegtuig: "Bel maar als er plekje is in SpaceX raket naar ISIS"

Van Peter Sagan zijn we al één en ander gewoon, maar nu heeft hij zichzelf toch weer overtroffen. De Slovaak plaatste een filmpje op Facebook van zijn vlucht in een gevechtsvliegtuig. Dat is blijkbaar iets waar hij zich de laatste tijd wel vaker mee bezighoudt.

In een twee minuten durend filmpje is te zien hoe Peter Sagan in een gevechtsvliegtuig opstijgt en versnelt tot aan 7,9 G-kracht. De drievoudig wereldkampioen wielrennen kan geregeld de lach niet inhouden, zo hard geniet hij ervan.

In zijn bericht op Facebook richt hij zich ook tot ruimtevaarder Thomas Pesquet. "Ik haalde 7,9 g in mijn recente vlucht in een gevechtsvliegtuig. Het was een woelige vlucht, maar ik ben beter aan het worden en ik blijf trainen. Bel me maar als er plekje vrij is in een SpaceX raket die naar het ISIS vertrekt."