Israel Start-Up Nation rond met zijn ploeg voor 2021, Guardini doet nog jaartje verder op continentaal niveau

Israel Start-Up Nation zit nu aan een totaal van 32 renners voor 2021. Daar zullen er dus geen meer bijkomen. Met Guillaume Bovin blijft een renner op post die al vijf jaar aan het team verbonden is. De Canadees gaat nog een zesde en zevende seizoen bij de Israëlische formatie afwerken. Reto Hollenstein kwam over na de fusie met Katusha. De Zwitser tekende eveneens voor twee jaar bij.

Boivin and Hollenstein make it 32 for season 2021.



- Guillaume Boivin and Reto Hollenstein extend their contracts with ISN.

- Co-owner Sylvan Adams: “Exciting times ahead”.



