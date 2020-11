Analyse Rentrée van Wout van Aert in het veldrijden maakt werkelijk iedereen gelukkig

Zo snel is het alweer voorbij, het eerste weekend in de cross met Wout van Aert terug van de partij. In ieder geval is nog maar eens gebleken welke meerwaarde Van Aert biedt voor het veldrijden. Dat moet wel, want werkelijk alle actoren stonden de komst van Van Aert toe te juichen.

Dat is minder vanzelfsprekend dan het op het eerste zicht lijkt. Ten slotte vecht iedereen voor zijn plaatsje. Wanneer Van Aert meedoet, betekent dat voor velen een positie achteruit schuiven. In Tabor deed Pidcock voor het eerst mee en de comeback van Van der Poel zit er ook nog aan te komen. Dat kan op termijn dus voor heel wat veldrijders wel een slok op een borrel schelen. Toch is er niemand die Van Aert liever niet naar de cross zag komen, ook niet bij de concurrentie. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal klonk het dat de terugkeer van Van Aert de sport toch dat beetje meer cachet en uitstraling geeft. Bovendien betekende het niet dat de ploeg zijn manier van koersen zou aanpassen. PAUWELS SAUZEN WINT OOK IN COMEBACKWEEKEND VAN AERT Aan die koerswijze hield het met recht en reden stand. Ook de twee eerste veldritten met Van Aert aan de start draaiden uit op een overwinning voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Zaterdag was Eli Iserbyt aan het feest, zondag Michael Vanthourenhout. Bij Telenet-Baloise dan, wat dacht kopman Toon Aerts er van? Die zat bij de wegprestaties van Wout van Aert voor zijn televisiescherm voor hem te supporteren. Moeilijk om dan ineens negatief tegen hem te gaan aankijken. Dat hoeft ook helemaal niet, zeker niet aangezien Aerts de komst van Van Aert naar de cross tactisch als een pluspunt ziet. Zo hoopt Aerts niet telkens alleen in het verweer te zitten. LAGE VERWACHTINGEN NIET NODIG Waarschijnlijk zal niemand gelukkiger geweest zijn dan Wout van Aert zelf, die met twee podiumplaatsen op rij zijn comeback niet gemist heeft. De verwachtingen aan de lage kant houden is nergens voor nodig. Natuurlijk wil Van Aert nog meer, hij wil winnen. Daar is nog een betere start voor nodig, zodat hij in het begin van de cross niet te veel krachten verspeelt. Tot slot zijn ook de televisiezenders die de crossen uitzenden blij met een Van Aert op de startlijst. Zij hopen dat de kijkcijfers door zijn aanwezigheid de lucht inschieten. Die zijn wel beter dan de voorbije seizoenen, maar nu ook niet met een heel groot verschil, terwijl dat door corona misschien wel verwacht werd. Nog even afwachten wat het Van Aert-effect zal zijn op dit gebied.