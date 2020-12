Ervaren Zwitser heeft nog geen contract voor volgend seizoen: "Kan alleen maar hopen dat ik niet moet stoppen na dit coronajaar"

De 35-jarige Danilo Wyss heeft nog geen ploeg gevonden voor volgend seizoen. De voorbije twee seizoenen kwam de Zwitser uit voor NTT Pro Cycling, maar het is nog niet duidelijk of hij in het nieuwe verhaal van Qhubeka Assos kan stappen.

Danilo Wyss heeft er al een mooie carrière opzitten. Zo werd hij in 2015 Zwitsers kampioen en een jaar later werd hij tweede in de dertiende etappe van de Vuelta. Dit jaar werd hij tweede op het Zwitsers kampioenschap. Wyss zelf hoopt nog even te kunnen doorgaan. De Zwitser vertelde het in een interview bij Radsport-News. "Er zijn nog enkele goede renners zonder contract. Ik kan alleen maar hopen dat ik niet moet stoppen na dit coronajaar."