Jakob Fuglsang akkoord met Kasper Asgreen van Deceuninck-Quick.Step: zij duiden hun coach van het jaar aan

Jakob Fuglsang en Kasper Asgreen rijden niet bij mekaar in de ploeg, maar ze hebben wel een aantal dingen met mekaar gemeen. Het zijn allebei kleppers, ze hebben de Deense nationaliteit en ze hebben dezelfde mening over wie in hun thuisland trainer van het jaar moet worden.

Het is zo'n beetje overal de tijd van de awards en de invididuele onderscheidingen. Zo werd in ons land recent de Flandrien en Flandrienne van het Jaar aangeduid. In Denemarken voorzien ze ook een verkiezing voor trainer van het jaar, over alle sporttakken heen. In een filmpje van de Deense wielerbond hebben Jakob Fuglsang en Kasper Asgreen hun steun uitgesproken voor Anders Lund, de Deense bondscoach, die in het verleden ook met de jeugd werkte. "Ik vind dat Anders het verdient om Deens trainer van het jaar te worden. Hij heeft sommige van de beste renners gevormd", zegt Fuglsang. JUISTE AANPAK Op het meest recente kampioenschap waarin Fuglsang zijn land vertegenwoordigde, het WK in Imola, reed hij naar een vijfde plek. De aanpak van de bondscoach is volgens hem ook de juiste. "Hij werkt enorm motiverend en heeft geen schrik om zijn verantwoordelijkheden te nemen tijdens wielerwedstrijden."