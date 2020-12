Pech voor Nederlander van EF Pro Cycling: scheurtje in schouder opgelopen na valpartij

Julius van den Berg is gevallen met zijn mountainbike. Daarbij zou de 24-jarige Nederlander een scheurtje in zijn schouder opgelopen hebben. Hij zou echter niet veel van zijn voorbereiding moeten missen.

Julius van den Berg was volgens Wielerflits met zijn mountainbike aan het rijden, wanneer hij tegen de grond ging. Zo heeft hij een scheurtje in zijn schouder opgelopen. Het zou enkele weken duren voor het hersteld is.

Veel van zijn voorbereiding mist van den Berg echter niet. De Nederlander van EF Pro Cycling nam het voorbije seizoen onder meer deel aan de Vuelta, Gent-Wevelgem en de BinckBank Tour, maar een zege kwam er niet.