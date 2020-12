Clara Koppenburg, de tweede in Valencia achter Van der Breggen, verandert van ploeg

Een overstap in het dameswielrennen waar we toch even bij stilstaan: Clara Koppenburg komt straks in een nieuwe omgeving terecht. De Duitse is in rittenkoersen toch vaak goed voor een ereplaats. Volgend jaar koerst ze voor het Amerikaanse Rally Cycling.

Dit jaar begon ze aan haar tweede passage bij Bigla. Die bracht wel wat problemen met zich mee, maar op een gegeven moment was de toekomst van de ploeg in gevaar. Het team maakte uiteindelijk wel een doorstart onder de naam Équipe Paule Ka. PLOEG VOLLEDIG Clara Koppenburg kiest in 2021 toch voor een nieuwe omgeving en heeft een contract ondertekend bij Rally Cycling, dat zo zijn vrouwenploeg uitbreidt en volgend jaar 11 rensters telt. Met de komst van Koppenburg is de ploeg ook volledig. In 2020 zette Koppenburg haar beste resultaat neer in haar eerste wedstrijd van het jaar, de Ronde van Valencia. Ze eindigde daar op een tweede plaats, op 35 seconden van eindwinnares Anna van der Breggen.