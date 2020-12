Gewicht Van der Poel licht toegenomen tijdens vakantie: "Moet ook niet van te ver komen"

De vakantie van Mathieu van der Poel zit er op. De Nederlandse kampioen had twee weken vrij en dat had ie wel verdiend. Ondertussen heeft hij zich al laten testen. De balans: plus twee kilogram. Dat valt nog mee, aldus Van der Poel.

Het programma Van Hier tot in Tokyo op Ziggo Sport strikte Mathieu van der Poel voor een babbel. Hij vertelde dat hij twee weken niet aan zijn fiets is gekomen. "Dat ging me gemakkelijk af, aangezien ik nog wat last had van een lichte hersenschudding." Die had hij opgelopen in de Driedaagse Brugge-De Panne, zijn laatste wegwedstrijd van het jaar.

Tijdens zijn twee weken vakantie was het ontspanning troef. Wat had hij zoal gedaan? "Veel gegamed. Wat series gekeken met mijn vriendin. We konden niet echt weggaan, want de restaurants waren gesloten." In de Lage Landen viel er niet veel te beleven, dus trok Mathieu met vriendin Roxanne nog een paar daagjes naar Dubai.

NIET STARTEN MET ACHTERSTAND

"Dat hebben we last minute besloten. Het was goed weer, dat heeft me deugd gedaan", zegt Van der Poel. Aan het eind van de periode rust is dus gebleken dat zijn gewicht met twee kilogram is toegenomen. Van der Poel kan daar wel mee leven, al moest het ook niet veel meer zijn. "Met het oog op het veldrijden moet ik ook niet van te ver komen, anders start ik met een achterstand."