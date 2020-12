Goed nieuws voor Axel Merckx op professioneel maar vooral op privévlak: "Tumor van Athina blijft krimpen"

Een periode van grote zorgen maakt stilaan plaats voor opluchting bij Axel Merckx en zijn gezin. Het gaat immers weer beter met zijn dochter Athina, die vecht tegen een tumor aan de knie. Ook de wielerploeg van Merckx is er weer beter aan toe.

Axel Merckx is openhartig in een column in La Dernière Heure. Hij heeft het onder andere over de vele sessies chemotherapie die Athina moet ondergaan. "Op een scan van twee weken geleden blijkt dat de tumor blijft krimpen. In samenspraak met de dokters is beslist om nu een pauze van drie à vier maanden in haar behandeling in te lassen."

Uitstekend nieuws dus, niets is belangrijker voor Merckx momenteel dan de gezondheid van Athina. Hopen maar dat haar lichaam ook goed reageert op die pauze. Ondertussen kan het wielrennen Axel wat afleiding bezorgen. Want het ziet er naar uit dat zijn ploeg Hagens Berman Axeon alsnog in voldoende Europese wedstrijden gaat kunnen meedoen.

AL HELFT VAN NODIGE FINANCIËN GEVONDEN

Door een gebrek aan financiën bestond daar eerder grote twijfel over. "Ik had nog 300 000 euro nodig voor ons budget voor 2021 en heb al ongeveer de helft gevonden. Daardoor zullen we normaal al een mooi programma in Europa kunnen afwerken."