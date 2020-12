Oud-wielrenner Gaston De Wachter op 94-jarige leeftijd overleden

Gaston De Wachter is overleden. De Wachter was in de jaren vijftig zelf aan het werk als wielrenner en daarna was hij de vaste gangmaker van Herman Vanspringel. Hij werd 94 jaar oud.

Gaston De Wachter was volgens de Wielersite zelf actief als wielrenner tussen 1947 en 1956. Zo werd hij onder meer eerste in de Ronde van Limburg en Putte-Mechelen. Daarna won hij verschillende keren Bordeaux-Parijs als vaste gangmaker van Herman Vanspringel. Volgens Gazet van Antwerpen is Gaston De Wachter overleden in het woonzorgcentrum Monnikenhof in Berendrecht. De Wachter werd 94 jaar oud.