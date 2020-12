Israel Start-Up Nation zorgt voor primeur: straks voor het eerst vrouwelijke sportdirecteur in de WorldTour

Israel Start-Up Nation heeft al het nieuws gehaald door een aantal grote namen vast te leggen voor 2021. Nu schrijft het zelfs geschiedenis met een beslissing over de omkadering van de ploeg. Het zal beroep doen op een vrouwelijke sportdirecteur.

Voor het eerst zal een vrouwelijke sportdirecteur actief zijn op WorldTour-niveau. Die eer is weggelegd voor Cherie Pridham, die eerder ploegleider en eigenares was van Team Raleigh. In 2018 nam Vitus over als hoofdsponsor van deze ploeg, die in 2021 niet meer in het wielrennen actief zal zijn.

Zo heeft Pridham haar handen vrij voor een andere uitdaging en die kreeg ze aangeboden door Israel Start-Up Nation. Ze heeft in het verleden al drie wereldkampioenen op de piste onder haar hoede gehad en kan dus wel wat adelbrieven voorleggen.

Breaking Barriers: Cherie Pridham hired by team Israel Start-Up Nation as a Sport director . First female DS in a World Tour team. Congratulations Cherie! https://t.co/K7K277W1dZ pic.twitter.com/WSq3ZwzMwB — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) December 4, 2020

Pridham hoopt ook door zelf een goede job te doen dat ze andere vrouwen kan inspireren om dezelfde weg te bewandelen.