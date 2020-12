Manager neemt afscheid van Team Bahrain McLaren: "Heb het gevoel dat ik de ploeg achterlaat in een sterke positie"

Team Bahrain McLaren heeft afscheid genomen van Rod Ellingworth. Hij was de manager van het team, maar hij heeft laten weten dat het tijd is voor iets nieuw. Hij heeft het gevoel dat de ploeg in een sterke positie staat bij zijn vertrek.

Rod Ellingworth gaf meer uitleg in een bericht op de officiële website van Team Bahrain McLaren. "Het is tijd voor mij om verder te gaan. Ik heb het gevoel dat ik de ploeg achterlaat in een sterke positie", aldus Ellingworth.

Ellingworth en Team Bahrain McLaren hebben samen mooie resultaten bereikt het voorbije wielerjaar. "We hebben goed samengewerkt in deze pandemie. Het was een plezier om deel uit te maken van deze ploeg. Eén van de hoogtepunten was een vierde plaats in het algemeen klassement in de Tour de France", vertelde de ex-manager van de wielerploeg.