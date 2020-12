Zeg niet langer Team Sunweb: ploeg van Benoot en Van Wilder verandert van naam

Deze middag vindt de voorstelling van Team Sunweb voor 2021 plaats. Al zal de ploeg van Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder niet meer bekend staan onder deze naam. Sunweb maakt plaats voor DSM als grote naamsponsor van de wielerploeg.

Sunweb laat wel weten dat het een trouwe partner blijft van de ploeg, maar dat zal dus niet langer de naam van de ploeg zijn. De ploeg zal in wielermiddens in 2021 bekend worden als Team DSM. DSM is al een half decennium één van de partners van de ploeg. Nu zal DSM naar voren komen als de grote hoofdsponsor.

DSM is een Nederlands bedrijf dat zich bezig houdt met gezondheid en voeding. Het is in de loop der jaren ook enorm geëvolueerd en biotechnologie is anno 2020 ook een belangrijk deel van het bedrijf. "Het wielrennen blijft groeien in de hele wereld. We hopen dat we met deze samenwerking de boodschap over onze waarden kunnen verspreiden naar een groter publiek", zegt co-CEO Geraldine Matchett.

ZWART SHIRT MET BLAUWE STREPEN

De naamwijziging van de ploeg brengt ook nieuwe kleuren met zich mee. Het truitje van de renners van Team DSM zal grotendeels in het zwart zijn, met twee lichtblauwe en verticale strepen in het midden van het shirt, en ook het logo van de nieuwe hoofdsponsor krijgt een centrale plek.