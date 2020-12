🎥 Prachtig: Mathieu van der Poel toont zijn steun aan jonge Nederlander die niet meer kan fietsen door hartafwijking

Zoals we allemaal weten, is Mathieu van der Poel niet alleen een begenadigde wegcoureur en een begenadigde crosser, maar ook een zeer goede mountainbiker. In 2019 werd hij Europees kampioen en de Spelen in 2021 worden een groot doel voor Van der Poel.

Het is als mountainbiker dat hij de jonge Xander verrast in het Nederlandse tv-programma Dit is M. Al overstijgen de prestaties van Van der Poel op de weg en in het veld wel zijn veldritprestaties, hij is gewoonweg immens populair. Xander heeft dit jaar te horen gekregen dat hij moest stoppen met zijn geliefkoosde mountainbiken vanwege een hartafwijken. Nieuws dat er hard ingehakt heeft, waarop de mensen van Dit is M de jonge Xander verrasten met een boodschap van Van der Poel. Xander beseft eerst niet goed waar het filmpje naartoe gaat maar moet dan spontaan een traan laten wanneer Van der Poel zijn boodschap brengt. Erg mooie televisie van onze noorderburen. Een speciale boodschap van @mathieuvdpoel voor Xander, hij moest door een hartafwijking plotseling stoppen met mountainbiken… #ditisM pic.twitter.com/Qm9uikbNYc — Margriet van der Linden (@dit_is_M) December 4, 2020