In Boom liggen de kansen voor Van Aert nog een stuk beter

Na de prima prestaties in zijn comebackweekend tekent Wout van Aert ook present in Boom voor zijn derde cross van het seizoen. Na zijn twee derde plaatsen in Kortrijk en Tabor mag u in Boom nog een betere Van Aert verwachten. We leggen even uit waarom.

Wout van Aert heeft alleszins indruk gemaakt vorig weekend en niet enkel op de stroken waar je het zou verwachten. Hij kreeg meteen een parcours voorgeschoteld draaien en keren was, op en af, telkens weer optrekken. Veldrijders die in zijn buurt reden spraken achteraf over hoe goed dat wel deed, zelfs op een niveau dat we de laatste jaren niet meer van hem gezien hebben in het veld, dixit Eli Iserbyt.

Daarom laaiden de verwachtingen ook al op voor Tabor, maar met al een zware wedstrijd en een lange verplaatsing in de benen, was dat wellicht toch wel een brug te ver. Niet te onderschatten hoe het erin hakt als je na een ruime periode weg van de cross ineens weer een uur voluit gaat op wedstrijdniveau, dat hakt er wel in. Zeker omdat de tegenstand gewoon een goed niveau haalt.

HERSTELD VAN EERSTE CROSSWEEKEND

Dat is al reden nummer één waarom in Boom een betere Van Aert mag verwacht worden in Tabor. Overigens knap dat hij daar op karakter toch naar het podium reed. Nu is hij hersteld van dat eerste crossweekend en heeft hij een week lang naar de Niels Albert-cross kunnen toewerken. Reken maar dat Wout er klaar voor zal zijn.

Het parcours zal zeker niet nadelig zijn voor hem: er uitgetekende veldritparcours is daar mooi, maar ook egaal. Je kan er al eens wijd gaan, met het zand en de loopstukken moet hij ook wel raad weten. Bovendien zijn er voldoende lange stukken op de weg waar Van Aert zijn grotere motor kan uitspelen. Dat is ook af te leiden uit de resultaten uit het verleden.

GEWONNEN BIJ VORIGE TWEE DEELNAMES

De laatste keer dat Van Aert in Boom meedeed dateert al van 2017. Toen won hij. Het jaar voordien ook. Telkens met een solo. In 2016 reed Wout van Aert Mathieu van der Poel daar zomaar eventjes op 23 seconden. Dan weet je dat dit één van de plaatsen is waar Van Aert volop tot zijn recht komt.

Sinds 2016 is er weliswaar veel veranderd. Toen was het nog een losse cross, sinds 2017 maakt Boom steevast deel uit van de Superprestige. De eerste editie in de Superprestige was dus ook voor Van Aert, die toen Sweeck op negen seconden zette en iets verderop volgde Van der Haar. Gaat het zondag een aangenaam weerzien worden voor Van Aert met Boom? De kans is reëel.