Victor Campenaerts krijgt er een Colombiaanse ploeggenoot bij

De Colombiaan Sergio Luis Henao zal de komende twee jaar voor Team Qhubeka Assos rijden, het huidige NTT. Daarmee wordt hij de eerste Colombiaan ooit in loondienst van de Zuid-Afrikaanse ploeg.

Henao heeft al betere tijden gekend als wielrenner maar is wel duidelijk beter dan zijn neef Sebastian Henao die bij Ineos zit.

In 2017 was Sergio Henao was in 2017 zelfs de beste in het algemene klassement van Parijs-Nice. Hij won toen met 2 seconden voorsprong op Alberto Contador. Hij was daarvoor al eens 2e in de Waalse Pijl en veroverde ook meerdere podiumplaatsen in de Ronde van het Baskenland.

De afgelopen jaren liep het allemaal wat stroever voor Sergio Henao maar hij probeert zich toch telkens te laten gelden, in de afgelopen Vuelta werd hij 15e.

Naast Aru is Henao al de tweede klimmer die op korte tijd werd aangekondigd bij Qhubeka. Met Campenaerts en Claeys zullen er volgend jaar ook twee Belgen bij het team rijden.