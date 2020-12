Wout van Aert trekt na de cross in Boom naar Spanje op tiendaagse stage

Van Aert is sinds vorige week terug in het veld te bewonderen. Met een derde plaats in Kortrijk en Tabor deed hij het niet slecht maar hij wil in Boom nog beter doen zondag. Daarna trekt hij naar Spanje, op stage.

Joris Nieuwenhuis liet het eerder al weten in een interview, Wout van Aert zat heel snel opnieuw op zijn crossfiets na het wegseizoen. Het is ook met reden dat hij enkele weken voor Van der Poel terugkeert in het veld. "Ik ben dit seizoen vroeg begonnen met crossen om het gevoel vroeg te pakken te krijgen", klinkt het bij VTM. Van Aert terkt op stage om duels met Van der Poel te kunnen uitvechten in de toekomst, maar ook om de kampioenschappen te beslechten. Al zit hij thuis wel met een hoogzwangere vrouw. "Ik heb moeten kijken of er elke dag een vlucht terug is, dus ik kan terugkeren als het nodig is", verzekert hij. Sarah wordt verwacht om in januari te bevallen.