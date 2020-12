Benoot legt uit wat het meerjarenplan in het rondewerk is en waarom in 2021 deelname aan Giro of Tour kan

Tiesj Benoot leeft met volle goesting toe naar 2021, wat een belangrijk jaar zal zijn. In het rondewerk zal immers afgetast worden hoe ver zijn mogelijkheden reiken. Benoot heeft de hoop om op termijn eens voor een klassement te gaan in een grote ronde nog niet opgegeven.

Het staat overigens nog niet vast dat hij zeker de Tour zal rijden. "Het mag één van de twee zijn voor mij, de Giro of de Tour. Ik heb er vertrouwen in dat de ploeg rond één van die grote ronden een mooi programma voor mij zal bouwen. Natuurlijk wil ik wel op honderd procent koersen, wat in de Tour van dit jaar niet altijd het geval was, maar dat geldt voor elke wedstrijd. Dat heeft er niets mee te maken of het nu de Tour is of niet."

Ook zou 2021 natuurlijk een olympisch jaar moeten worden, als alles goed gaat. "De combinatie Tour-Spelen acht ik wel haalbaar. Ik zou wel graag naar de Spelen gaan." Dat is dus geen reden om de Tour niet te rijden. Maar voor een Giro-deelname valt ook wel wat te zeggen. "De Giro is misschien de grote ronde die me het beste ligt, alleen valt die ongelukkig op de kalender. De Vlaamse koersen worden dan iets moeilijker."

VOORAF GEEN NEEN TEGEN GIRO

Is Benoot er dan voorstander van om eens naaar de Ronde van Italië te gaan of niet? "Ik ben geen vragende partij voor de Giro, maar zeg er zeker vooraf geen neen tegen." Het is vooral belangrijk wat hij gaat leren in de grote ronde die hij rijdt. "In ronden van één week kan ik mijn hoogste niveau halen. We willen daar nog een stapje verder in gaan naar grote ronden toe en dan evalueren. Er is een meerjarenvisie wat dat betreft."

Benoot legt nog eens even uit wat dit juist inhoudt. "Dit jaar ligt mijn focus op korte rittenkoersen. We willen wel zien hoe ver ik kan geraken in een grote ronde, om dan misschien volgend jaar eentje te rijden als schaduwkopman. Ik zou het absoluut een goed idee vinden om samen met Romain Bardet een grote ronde te rijden."