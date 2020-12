Neef van Frank Vandenbroucke na gedwongen afscheid bij Bingoal-WB: "400 facetten van mens gezien die zwart zijn"

Als vrienden uit mekaar gaan: dat lukt niet altijd, ook niet in de koers. De neef van Frank Vandenbroucke, Franklin Six, zag zijn contract bij Bingoal-Wallonie Bruxelles niet verlengd. Hij kijkt met een wrange nasmaak terug op zijn periode bij de ploeg.

"Het is een opljuchting om deze omgeving te kunnen verlaten", schrijft Six op zijn Instagrampagina. "Ik heb veel geleerd over het leven, maar nog meer over de mensen. Ik heb 400 facetten van de mens gezien die zwart zijn.", klinkt het bitter.

Het heeft in de koers niet altijd voor hem meegezeten. "Ik heb altijd alles gegeven om te herstellen van blessures en ziektes." Ook verwijst Six nog even naar Frank Vandenbroucke. "Mijn peter Frank was een bron van inspiratie. Ik heb getracht zijn fouten niet te herhalen, maar de vergelijking kwam telkens terug."