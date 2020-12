Vanthourenhout ook in Boom op podium: "Wout en Toon waren ook goed, niet gedacht dat het zo makkelijk zou gaan"

Bij elke cross is het tegenwoordig ook rekening houden met Michael Vanthourenhout voor het podium, meer dan tijdens het seizoensbegin. Ook in Boom kon Vanthourenhout tevreden terugblikken na een tweede plaats. Toon Aerts en Wout van Aert achter je houden is toch altijd een knappe verwezenlijking.

Ook na de terugkeer van Van Aert in het veld blijft Pauwels Sauzen-Bingoal uitstekend presteren. "De voorbije weken hebben we altijd met twee man op het podium gestaan. Voor ons gaat het echt wel goed. Ik had tijdens de cross niet gedacht dat het zo gemakkelijk ging gaan", zegt Vanthourenhout over het relatief vlotte één-tweetje.

Al wilde hij die uitspraak wel enigszins nuanceren. "Het was nu nog moeilijk. Wout van Aert en Toon Aerts waren ook goed. Op dit parcours kon je wel eens een foutje maken. Ik ben blij dat ik de tweede plaats heb", besluit Vanthourenhout.

PARCOURS VERANDERT RONDE PER RONDE

Het lag er tijdens de wedstrijd in Boom wel wat glibberiger bij dan enkele uren eerder tijdens de training. "Zonder de jeugdcategorieën verandert het parcours ronde per ronde wel. Dat kan het wat moeilijk maken qua bandenkeuze. Sowieso hadden we nu al voor de wedstrijd beslist op Rhino's te rijden. Het was juist kijken qua bandendruk, maar al bij al valt dat wel mee."

Met het blote oog leek het alvast een wedstrijd waarin het voor de meesten wel afzien was. "Ik heb hier vorig jaar niet gereden door ziekte. Op basis van de beelden denk ik dat het toen nog iets zwaarder was. Sowieso is het hier altijd wel een lastige wedstrijd."