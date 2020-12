Astana komt met slecht nieuws voor Laurens De Vreese: Belgische renner moet de ploeg verlaten

Laurens De Vreese was zes jaar aan de slag bij Astana, maar nu nemen beide partijen afscheid van elkaar. Astana heeft via sociale media laten weten dat de Belgische renner een andere ploeg zal moeten zoeken.

"Het waren zes fantastische en grappige jaren met de beste rapper van het peloton! Bedankt Laurens De Vreese met wat je voor de ploeg hebt gedaan. We wensen jou het allerbeste", heeft de ploeg op Twitter geschreven.

🫂 It has been a fantastic and funny six years with the best rapper in the peloton!

Many thanks @LaurensDeVreese for everything you did, we wish you the best of luck!



🗞️ https://t.co/d3Cd3QjMir#AstanaProTeam pic.twitter.com/n6PLpbpBbJ