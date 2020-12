Goed nieuws voor Sander Armée! Belg heeft een nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen

Sander Armée heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De 34-jarige Belg, die in 2017 nog een etappe heeft gewonnen in de Vuelta, verlaat Lotto-Soudal na 7 seizoenen en gaat bij Qhubeka ASSOS aan de slag.

Armée tekende een contract voor één seizoen bij de wielerploeg. Naast Armée maakt ook Mauro Schmid de overstap naar Qhubeka ASSOS. De 21-jarige Zwitser is een talent en komt over van Leopard Pro Cycling. Qhubeka ASSOS wordt dus de eerste WorldTour-ploeg voor Schmid.

