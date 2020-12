Jonge Colombiaan gaat bij EF Pro Cycling aan de slag

De 22-jarige Diego Camargo heeft een overstap naar de WorldTour beet. De Colombiaan, die het voorbije seizoen nog de Ronde van San Juan en de Ronde van Colombia heeft gereden, trekt naar EF Pro Cycling.

Daar zal hij nog enkele landgenoten tegenkomen, want ook Rigoberto Uran en Colombiaans kampioen Sergio Higuita rijden voor de wielerploeg. Ook Daniel Arroyave, Colombiaans kampioen bij de U23, zal volgend seizoen voor EF Pro Cycling rijden. Daniel Martinez is dan weer vertrokken naar Team Ineos Grenadiers.

We’re excited to announce that Diego Camargo will be joining us in 2021 🎉 Head here and get to know our newest teammate: https://t.co/qKUjKTAhDk pic.twitter.com/2bHYcCgA2G