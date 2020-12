Rod Ellingworth effectief terug op weg naar Ineos: "Hij krijgt de leiding over koersprogramma"

Toen enkele dagen geleden bekend geraakte dat Rod Ellingworth Bahrein-McLaren zou verlaten, staken al snel de geruchten de kop op over een terugkeer naar Ineos. Die blijken veel waarheid te bevatten. Ineos heeft de komst van Ellingworth bevestigd.

Een officiële aankondiging is er nog niet, maar een woordvoerder van de ploeg heeft bij Cyclingnews wel al in de kaarten laten kijken. "We kunnen de aanstelling van Rod Ellingworth als 'Director of Racing' en van Dan Hunt als 'Director of Performance' bevestigen. Zowel Rod als Dan zullen het team vervoegen om een nieuwe koersaanpak uit te tekenen."

TAKENPAKKET

Ook het specifieke takenpakket van Ellingworth heeft al vorm gekregen. "Rod krijgt de leiding over het koersprogramma, inclusief het herkennen van talent, de ontwikkeling en het aantrekken van renners." Ellingworth zal dus mee beslissen over welke renners de ploeg in de toekomst gaat aantrekken, ook vanuit jeugdperspectief.

Het moet voor hem zo'n beetje als thuiskomen gaan aanvoelen. Ellingworth was in het verleden betrokken bij de oprichting van Team Sky destijds en hielp de ploeg mee aan verschillende eindzeges in de Tour.