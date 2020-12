Ware basketballegende opgenomen in bestuur Amerikaanse wielerfederatie

Ook in Amerika hebben ze hun Tomas Van Den Spiegel, maar dan eentje met een veel grotere status. Een voormalige basketbalspeler die na zijn actieve carrière meewerkt aan de organisatie van het wielrennen. In de VS gaat Reggie Miller aan de slag bij de wielerfederatie.

VeloNews meldt dat USA Cycling vier mensen heeft toegevoegd aan zijn bestuur en dat één van die vier Reggie Miller is. Miller is een naam als een klok in de VS. Hij speelde 18 jaar in de NBA en is opgenomen in de Hall of Fame. Zijn volledige carrière was Miller actief bij de Indiana Pacers.

OLYMPISCH KAMPIOEN

In 1998 werd Miller met de Pacers slechts nipt uitgeschakeld in de play-offs door de Chicago Bulls van Michael Jordan. In 2000 schopte Indiana het dan wel tot de NBA Finals, maar verloor het van New York. Miller had met zijn land wel al het allerhoogste bereikt. In 1996 hielp hij de VS aan een gouden medaille op de Olympische Spelen.

Inmiddels heeft Miller dus de liefde voor een andere sport ontdekt en vervoegt hij de Amerikaanse wielerbond. "USA Cycling heeft maatregelen genomen om de atleet op de eerste plaats te zetten. Met deze nieuwe structuur en input van de atleten gaat deze organisatie een boeiende toekomst tegemoet", zegt Alison Tetrick (foto) van USA Cycling.