Pogačar heeft ook verwachtingen Peiper ruimschoots overtroffen: "Ik vroeg mij af of hij klaar ging zijn voor de Tour"

De Tour van 2020 moet één van de mooiste belevenissen geweest zijn voor Allan Peiper, met zijn poulain Tadej Pogačar die in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles tot ieders verbazing het geel kreeg. Het was iets wat ze zich bij UAE voor aanvang van de Tour niet hadden kunnen inbeelden.

Peiper komt er nog eens op terug bij VeloNews. "Ik dacht dat top vijf realistisch was. Dat veranderde natuurlijk tijdens de koers, maar in de Ronde van Frankrijk komen de grote namen aan de bak. Het parcours lag hem goed, met klimwerk van bij de start en de tijdrit aan het einde. Na wat hij deed in de Vuelta wisten we dat Tadej het goed kon doen We wisten alleen niet hoe goed."

ONBEKENDE FACTOREN

Het was natuurlijk ook een zeer atypisch wielerjaar. "In aanloop naar de Tour waren er veel onbekende factoren. Waren de renners voldoende voorbereid? Konden we op stage gaan?" In de Dauphiné konden de teams al meer te weten te komen. Het was niet zo dat Pogačar daar de pannen van het dak reed. "Ik was een beetje ongerust toen hij één minuut verloor in de tweede rit van de Dauphiné, maar hij was helemaal niet ongerust."

Pogačar trachtte Peiper te overtuigen. "Hij zei: 'Ik zal beter worden.' Ik vroeg mij nog altijd af of hij klaar ging zijn voor de Tour." Pogačar eindigde na de slotrit vierde in de Dauphiné. "Als Tadej meegegaan was met Kuss, had hij het algemeen klassement gewonnen." Op dat moment kon Jumbo-Visma het toptalent van UAE nog de baas. In de Tour zou dat niet meer het geval zijn. Peiper beleefde met plezier hoe het veel meer werd dan enkel top vijf.