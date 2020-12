Beloftevolle Nederlander droomt van Roubaix en wil ook succes in teamverband: "Beetje à la Deceuninck-Quick.Step"

Het succes van een ploeg als Deceuninck-Quick.Step kopiëren: ga er maar eens aan staan. Het is natuurlijk een schitterend voorbeeld, ook voor Sunweb, dat zelf ook sterk presteerde in 2020. Daar wil het als Team DSM op voortbouwen, onder andere met Nils Eekhoff.

Hoewel die bij veel mensen nog een tijdje bekend zal staan als de renner die de wereldtitel bij de beloften kwijtgeraakte door diskwalificatie, timmert hij nu aan zijn profcarrière. "Ik vind dat ik tactisch beter word. Ik beter in staat om de rust te bewaren", zegt Eekhoff in de podcast De Rode Lantaarn.

Bij zijn ploeg willen ze alvast de goede lijn doortrekken en zich steeds meer als een sterk collectief laten gelden. "We willen er als blok staan, een beetje à la Deceuninck-Quick.Step. We hopen met zoveel mogelijk man in finales te kunnen meedoen."

DEBUUT IN GROTE RONDE

Wat kan daarin de rol zijn van Eekhoff? "Globaal kunnen we stellen dat ik me op de klassiekers ga focussen. Het plan is om te blijven bouwen op het klassieke werk en mijn sprint als troef achter de hand te houden. Ooit hoop ik Parijs-Roubaix te winnen. Waarschijnlijk ga ik mijn debuut maken in een grote ronde. Dat zal in de Giro of de Tour zijn."