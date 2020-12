Emoties liepen hoog op bij entourage Wout van Aert na zijn overwinning in Milaan-Sanremo

Deze avond kunt u op VTM kijken naar het eerste deel van 'Wout, waar een wil is', de documentaire over het fenomenale wielerjaar van Wout van Aert. Er zijn al een paar unieke beelden uit de docu door de commerciële zender vrijgegeven over de beleving na zijn zege in Milaan-Sanremo.

In de Primavera pakte Wout van Aert zijn eerste overwinning in een Monument. In de volgwagen werd hij door de ploegleiding van Jumbo-Visma al snel bestempeld als een held. De overwinning zorgde ook voor heftige emoties bij echtgenote Sarah, die Wout in de armen zou vallen niet lang na de finish. Van Aert ontvangt vervolgens ook felicitaties van verschillende andere renners, onder andere van Jan Bakelants. Een mooi moment is ook de omhelzing van Van Aert met zijn ouders. Vooral bij zijn vader waren tranen van geluk heel nabij. Ongetwijfeld zullen er nog veel andere schitterende momenten ook aan bod komen in de documentaire.