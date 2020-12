Ploegmaat vol bewondering voor Evenepoel: "Remco is fenomeen, denk dat hij Giro zou gewonnen hebben"

Als Remco Evenepoel de Giro had kunnen rijden, had hij 'm gewonnen. Van die stelling zijn nogal wat mensen overtuigd. Niet onlogisch dat dit zeker het geval is bij Deceuninck-Quick.Step, dat met Almeida en Masnada nu ook al twee renners in de top tien had.

Fausto Masnada rijdt pas sinds augustus voor Deceuninck-Quick.Step, maar is sowieso al onder de indruk van Evenepoel. "Als je ziet wat hij gedaan heeft in het begin van het seizoen en ook na de hervatting, denk ik dat Evenepoel de Giro zou gewonnen hebben. Hij had zeker op het podium gestaan", zegt de Italiaan aan Fanta-Cycling. Remco zal klaar zijn voor volgend seizoen Dan maar volgend jaar uitpakken? Masnada ziet het Evenepoel zeker doen. "Remco is een fenomeen. Een talent zoals hij, dat zie je niet elk jaar. Remco heeft al het hoofd en de wil om grote koersen te winnen. Hij zal klaar zijn voor het volgende seizoen." In elk geval is te hopen dat die akelige val in Lombardije geen sporen nalaat. "Hij zal vastberaden terugkomen om te doen vergeten wat gebeurd is in de Ronde van Lombardije."

