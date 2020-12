Sven Nys is duidelijk: "Daardoor heeft Thibau echt stappen gezet"

In DNA Nys gaat de derde aflevering over stages. Zo was Thibau Nys op stage met Telenet Baloise Lions en dat deed naar meer smaken.

Met de stage lijkt het crosseizoen eindelijk wat dichterbij te komen in DNA Nys. En dat heeft Thibau ook graag: "Het zal afwachten worden in die eerste crossen, maar ik kijk er naar uit." Stappen gezet "Door het COVID-verhaal heeft hij echt stappen gezet", blikte ook Sven Nys al vooruit bij Sporza. "Hij heeft meer tijd gekregen om te gaan fietsen." "Er is nog een lange weg af te leggen, maar als hij ertussen rijdt op stage merk je niet meteen dat hij 17 is en eraf gereden gaat worden. En hij staat ook open om raad te krijgen van de kopmannen."