UCI komt met hele lijst aan veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de wielrenners

De val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen heeft een en ander in gang gezet, in het seizoen 2021 zullen de renners nog beter beveiligd zijn.

De UCI is samen met de PCC (Professional Cycling Council) in ieder geval tot een akkoord gekomen over heel wat zaken.

"Het merendeel van deze maatregelen zal van kracht worden voor het professionele wielrennen voor mannen en vrouwen, met een initiële focus op UCI WorldTour- en UCI Women's WorldTour-evenementen, vanaf begin 2021", aldus de UCI in een persbericht.

Road cycling: the UCI announces the introduction of numerous measures to improve rider safety as of 2021 https://t.co/4drdeFyTQQ pic.twitter.com/e7FRgWjTY4 — UCI_media (@UCI_media) December 10, 2020

Het gaat over het aanstellen van een 'Safety Manager' bij koersen, risicoanalyses, verbetering van hindernissen onderweg en nadarhekken aan de finish, het verbeteren van de communicatie onder de renners, toezicht op gebruik van schijfremmen en drinkbushouders, ...

Een hele waslijst aan maatregelen die het wielrennen in 2021 hopelijk veiliger moeten maken.