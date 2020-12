Betsema maakte er geslaagde inhaalrace van: "Ga altijd voor overwinning, voelde adem van Brand nog in de nek"

Denise Betsema grossiert al een tijdje in de mooie ereplaatsen. Als het dan altijd Lucinda Brand is die wint, blijven de complimenten echter achterwege. In Antwerpen was het hoogste schavotje van het podium wel voor Betsema en dat deed uiteraard wel deugd.

Het leek wel wat op een valse start daar in Antwerpen bij de dames. "De start was wel een beetje vreemd. Het kwam tot een valpartij. Ik stond stil en de rest was al weg. Er werd ook hard geroepen. Ik heb een beetje gepanikeerd", sprak Betsema in het flashinterview.

Het werd zeker nog spannend

Dat was dus allesbehalve een goed begin van de Scheldecross voor haar. "Het werd een inhaalrace, maar het lukte me aardig om dat tot een goed einde te brengen." Zeg dat wel. Betsema rukte zich los, al kwam Brand op het einde nog opzetten. "Het werd zeker nog spannend. In de laatste ronde voelde ik de adem van Lucinda Brand weer in de nek. Zeker bij die looppassage, want ik weet dat Lucinda goed rent."

Betsema slaagde er wel in om haar koppositie vast te houden. "Nadien volgde er nog een stukje. Het was op safe spelen en geen foutjes maken." Het moet voor Betsema de voorgaande weken vervelend geweest zijn dat het telkens net geen zege was. "Ik ga altijd voor de overwinning, maar verschillende dames zijn erg aan mekaar gewaagd. De laatste weken was het zo dat Lucinda er altijd ietsje bovenuit stak." Maar dus niet in Antwerpen.