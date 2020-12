Keert nog een Trek-kopman naar Ineos? "Nibali? Alles is mogelijk"

Bij Ineos hebben ze de laatste jaren blijkbaar een zwak voor ietwat oudere renners. De 36(bijna 35)-jarige Richie Porte gaat in 2021 van Trek naar Ineos en mogelijk komt er in 2022 met Nibali nog een Trek-kopman bij.

Want Vincenzo Nibali komt steeds nadrukkelijker in beeld bij de Britse formatie. Nibali is een van de weinige renners die in zijn carrière elke grote ronde heeft gewonnen. Bovendien heeft hij met Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije ook twee monumenten op zak.

Een transfer voor 2022 zou wel wat vreemd zijn aangezien Nibali dan al 37 jaar zou zijn. Maar zijn manager Alex Carera sluit de deur zeker niet voor die mogelijkheid. "Alles is mogelijk in het wielrennen. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk", klinkt het.