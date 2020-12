Jasper Stuyven en Edward Theuns laten zich uit over nieuwe tenue Trek-Segafredo: "Waarom veranderen als je al de mooiste tenue hebt?"

Jasper Stuyven en Edward Theuns hebben hun mening gegeven over de nieuwe tenue van Trek-Segafredo. "Waarom veranderen als je al de mooiste tenue hebt?", schreef Jasper Stuyven op Twitter.

Edward Theuns kijkt dan weer uit naar volgend seizoen. "De tenue voor 2021! Ik kijk er naar uit om er wedstrijden in te rijden," aldus de renner van Trek-Segafredo.

Why change if you have the best looking jersey already? https://t.co/7hHRuEk7wM