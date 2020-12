Moscon ondanks lopend contract straks teamgenoot van Belgische toppers? "Werven niemand meer aan voor 2021"

Gianni Moscon: er vallen heel wat verhalen over te vertellen. Ook over voor welk team hij rijdt in 2021, is er aardig wat speculatie. In principe is dat zijn huidige werkgever Ineos. Moscon heeft immers een contract tot einde volgend jaar. Al hield dat de geruchtenmolen niet tegen.

Zondag deed de Italiaanse journalist op RAI uitschijnen dat de relatie tussen Moscon en het management van Ineos er is op achteruit gegaan. Een verhuis naar AG2R zou zelfs op tafel liggen. Dat is ook de ploeg waar de broers Naesen en Greg Van Avermaet in 2021 voor in actie komen. MEDEDELING AG2R De Franse wielerformatie ontkent zulke piste echter in alle toonaarden en stuurde hiervoor zelfs een mededeling de wereld in. "In tegenstelling tot berichten van verschillende nieuwszenders heeft AG2R nooit contact gehad met Gianni Moscon", klinkt het. Bij AG2R benadrukken ze dat er simpelweg geen nieuwe namen meer bijkomen met het oog op het volgende seizoen. "Zoals we verschillende weken geleden hebben aangegeven, werven we niemand meer aan voor 2021."