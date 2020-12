EF Pro Cycling maakt in december nog een transfer bekend

Julien Fares heeft dus tot zijn 35e moeten wachten voor hij aan de bak kan gaan bij een WorldTour-ploeg. De grote successen van de Fransman liggen al zo'n 10 jaar achter ons want in 2009 won hij de Ronde van Wallonië en een etappe in de Tirreno-Adriatico.

Bij EF Pro Cycling ontmoet El Fares ook meteen twee ploegmaten van bij Nippo want na de Japanners Beppu en Nakane is hij al de derde renner die overkomt van de ploeg.

EF Pro Cycling is excited to announce that Julien El Fares will race with us in 2021! Get to know the French pro here: https://t.co/Y81fsaUfZf pic.twitter.com/XcyMHO5Hnu