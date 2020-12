Patrick Lefevere geen ploegleider van het jaar maar wel Allan Peiper

De Amerikaan Allan Peiper is door de krant HLN verkozen tot ploegleider van het jaar in 2020. Peiper is ploegleider bij UAE en won met Pogacar de Ronde van Frankrijk dit jaar.

Het winnen van die Ronde van Frankrijk zal Peiper nog lang herinneren. "Het is de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven, op de geboorte van mijn zoon na", klinkt het. Peiper was blij met de erkenning die hij krijgt. "Het is een eer om die erkenning te krijgen in België, het wielerland bij uitstek." Peiper ging met Pogacar lange tijd op voorhand de tijdrit op La Planche des Belles Filles, mede daardoor won de jonge Sloveen de tijdrit en de Ronde van Frankrijk. De voorbije drie jaar ging de trofee van ploegleider van het jaar naar Patrick Lefevere. Ook dit jaar maakte de manager van Deceuninck-Quick.Step een grote kans maar hij werd tweede. Christophe Roodhooft van Alpecin-Fenix werd derde.