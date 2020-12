Lotte Kopecky volgt Sanne Cant op en wint de Kristallen Fiets bij de dames

Lotte Kopecky heeft de Kristallen Fiets gewonnen. Kopecky heeft er een goed seizoen opzitten met onder meer de overwinning van het Belgisch kampioenschap en daarnaast enkele ereplaatsen in de klassiekers.

Leuk nieuws voor de 25-jarige Lotte Kopecky. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat zij voor de eerste keer in haar carrière de Kristallen Fiets heeft gewonnen. Zo volgt ze Kopecky Sanne Cant op, want zij won vorig jaar de prijs.

Lotte Kopecky kan terugkijken op een goed jaar, want ze werd onder meer Belgisch kampioen op de weg. Ze won ook een etappe in de Giro. In de Ronde van Vlaanderen en de Driedaagse Brugge-De Panne werd ze derde en in Gent-Wevelgem werd ze ook nog tweede.