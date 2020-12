Serge Pauwels heeft nieuwe functie beet en wordt Development Coach bij Belgian Cycling

Serge Pauwels verlaat de wielerwereld niet na zijn pensioen als renner. Hij zal bij de Belgische wielerbond de rol van Development Coach op zich nemen.

Pauwels zal bij zijn functie een overkoepelende functie hebben tussen mannen en vrouwen. Hij moet de bondscoaches bijsturen en ook individuele klim- of tijdritprojecten mee aansturen. Belgian Cycling denkt dat de jarenlange ervaring op het hoogste niveau van Pauwels van grote waarde zal zijn voor de toekomst.

Serge Pauwels reed in zijn carrière onder meer voor Sky, Quick-Step en CCC. Zijn belangrijkste overwinning is een etappe in de Giro van 2009, al was hij er in de Tour ook enkele keren dichtbij.

Naast Serge Pauwels zal ook Arne Wallays vanaf 1 januari in dienst treden bij Belgian Cycling. Wallays is een beweginswetenschapper en moet mee met het reeds bestaande team de trainingscoördinatie van de renners opvolgen.