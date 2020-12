Een team met Van Avermaet, Naesen én Alaphilippe? Franse ploeg zet zinnen op smaakmaker Deceuninck-Quick.Step

Een wereldkampioen wil iedereen wel in huis hebben. Julian Alaphilippe ligt bij Deceuninck-Quick.Step onder contract tot het einde van 2021. Dat wil zeggen dat Alaphilippe volgend jaar weer de keuze moet maken: verlengen of andere oorden opzoeken?

Het is geen geheim dat Alaphilippe zich enorm goed voelt bij Deceuninck-Quick.Step. Hij rijdt ondertussen ook al zeven jaar voor de ploeg. Tegelijkertijd is er ook logisch dat er weer heel wat kapers op de kust zullen zijn voor een renner met zijn kwaliteiten.

Vincent Lavenu van AG2R steekt in een gesprek met Sud Ouest zijn interesse alvast niet onder stoelen of banken. "Alaphilippe is een attractieve renner en behoort tot de absolute wereldtop. We moeten afwachten of hij haalbaar is. Als het kan, zullen we het niet nalaten. We staan altijd open voor opportuniteiten"

Nu Citroën er als cosponsor is bijgekomen, heeft AG2R ook meer middelen en is het realistischer om de komst van zo'n topper te ambiëren.