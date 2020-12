Wout van Aert hoopt dat iedereen het nu weet: "Roglic hielp me weldegelijk op het WK"

Heel Vlaanderen - en misschien ook België - stond op zijn kop na het WK in Imola. Wout van Aert had zich tijdens de Tour de France helemaal leeggereden voor Roglic maar de Sloveen bewees Van Aert ogenschijnlijk geen dienst terug.

Eddy Planckaert windde zich op in de studio achteraf. "Ik zou nooit meer voor Roglic rijden na dit WK", klonk het. En ook andere specialisten, analisten en commentatoren lieten zich uit over de niet-collegiale Sloveen.

Maar Van Aert kwam bij het VTM-programma 'Wout, waar een wil is' nog eens terug op dat WK. Hij herhaalt ook wat hij na de koers zei, dat Roglic weldeglijk zijn kopbeurten deed in de hoop om Alaphilippe terug te pakken.

"Ik heb de mond van Roglic nog nooit zo wagenwijd open zien staan als toen. Hij was echt kapot en dat zei hij ook. Maar toch deed hij zijn kopbeurten, al kwam dat op de televisie niet zo over hoorde ik achteraf. Hij had natuurlijk ook liever mij als wereldkampioen gezien dan Alaphilippe, dat zei hij zelf nog. En ik ben er zeker van dat hij er ook alles aan gedaan heeft om mij naar die zege te loodsen maar Alaphilippe was te sterk", was de uitleg van de vice-wereldkampioen.