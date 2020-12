Laurens De Vreese wil steentje bijdragen aan successen van Alpecin-Fenix: "Enorm ambitieuze ploeg"

We brachten u al het afscheid van Ligthart, Vandenbergh en andere wielrenners. Maar Laurens De Vreese heeft met Alpecin-Fenix toch nog een reddingsboei gevonden om een verlenging aan zijn wielercarrière te breien.

"Ik vertrok op trainingskamp naar Calpe zonder te weten of ik volgend jaar een ploeg zou hebben", vertelt De Vreese bij DHnet. De ex-renner van Astana was dan ook heel blij met het aanbod dat hij kreeg van Alpecin-Fenix.

"Ze verzekerden me van een plekje bij hen. Ze zijn super ambitieus en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen tot hun succes", klinkt het. Maar welke koersen hij zal rijden, dat weet de Oost-Vlaming nog niet. "Mijn programma ligt nog helemaal niet vast", zegt hij.

De Vreese is vooral een helper geweest in het eendagswerk. Hij heeft nog nooit een koers gewonnen en in zijn 6 jaar bij WorldTour-ploeg Astana slechts eenmaal een grote ronde gereden, de Vuelta van 2017.