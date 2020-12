Van Aert denkt dat nieuw hoofdstuk is aangebroken: "Zondag was Pidcock gewoon beter dan Mathieu"

Wout van Aert maakt zijn borst nat: hij gaat het voor het eerst opnemen tegen Mathieu van der Poel in dit veldritseizoen. En er is ook nog Tom Pidcock. Van Aert staat ook even stil bij wat die laatste vorige zondag in Gavere realiseerde.

Wout van Aert is net twee weken gaan trainen in Spanje. Daar is hij de cross wel blijven volgen. "Ik heb vorig weekend de volledige Scheldecross bekeken. Zondag was ik wat later terug van training en heb ik de 2e helft van de cross in Gavere gezien.Wat Pidcock deed in Gavere was straf", zegt hij bij Sporza. "Mathieu was goed, dat zagen we zaterdag al. Maar zondag was Pidcock gewoon beter. Dat is de laatste jaren nog niet vaak gebeurd."

Het begin van een heel nieuw verhaal in het veldrijden? "Het lijkt erop dat er nieuw een hoofdstuk is aangebroken in het veldrijden. Ik hoop dat ik me er vooraan kan tussen zetten." Want ook in dat nieuwe hoofdstuk wil Van Aert natuurlijk wel één en ander in de pap te brokken hebben.

SERIEUZERE AANPAK

Wout van Aert hoopt beter voor de dag te komen dan in zijn eerste drie veldritten. "Er zijn wel enkele procentjes bij gekomen. Ik heb het allemaal wat serieuzer aangepakt na mijn eerste crossen. In Gerona heb ik hard getraind. Ik zou nu beter moeten zijn, maar dat is geen garantie op succes."