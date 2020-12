McEwen geeft zijn kijk op valpartij Groenewegen-Jakobsen en zag nog een andere optie voor UCI

De valpartij in de Ronde van Polen, veroorzaakt door Groenewegen en met Jakobsen als voornaamst slachtoffer, zal nog wel een tijd blijven nazinderen in de wielersport. Als iemand weet wat sprinten inhoudt, is het wel voormalig topsprinter Robbie McEwen.

De Australiër heeft zijn visie op het incident gegeven bij La Course En Tête. "Ik hoop dat Groenewegen terugkomt en klaar is om er weer voor te gaan. De sanctie voor hem is streng, maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat het te zwaar is."

McEwen had het eerder voor een alternatief idee: de sanctie voor Groenewegen aanpassen aan de periode dat Jakobsen aan de kant staat. "Misschien had de UCI kunnen zeggen: negen maanden schorsing, maar minder als Jakobsen vroeger kan terugkeren. Ik leef wel mee met Dylan, want het uiteindelijke gevolg was niet zijn bedoeling."

NIET VOLLEDIG SCHULD GROENEWEGEN

Groenewegen was wel diegene die van zijn lijn afweek, maar de gevolgen hadden niet zo zwaar hoeven te zijn. "Als je ziet hoe de barrières staan, ligt de schuld niet volledig bij hem."