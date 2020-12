Qhubeka gunt Dimitri Claeys graag zijn kans en wil ook Europese kampioen uitspelen in klassiekers in eventuele sprint

De periode van Dimitri Claeys bij Cofidis is voorbij. Volgend jaar rijdt onze landgenoot bij Qhubeka. Claeys verraste in 2020 met een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Uiteraard wil hij blijven mikken op de klassiekers en zijn nieuwe ploeg lijkt hem dat wel te gunnen.

De Deense ploegleider Lars Michaelsen blikte bij Feltet.dk vooruit op de doelstellingen in 2020. "Dimitri wil gewoon een vrije rol in zijn koersen. Hij was zesde in de Ronde van Vlaanderen en vier jaar geleden was hij negende. Hij rijdt niet op economie en wil gewoon een kans in de grote klassiekers."

Die krijgt hij dus in principe. Qhubeka is ook van plan om Giacomo Nizzolo op te stellen in de voorjaarsklassiekers. "Claeys kan Giacomo ook ondersteunen als het op een sprint aankomt. Claeys is het gewend om een sprinter bij te staan, hij deed dat in het verleden al met Bouhanni.

OPVALLENDE LOOPBAAN

Bij Qhubeka weten ze dat ze met Claeys een opmerkelijke kerel in huis hebben. "Hij heeft een opvallende loopbaan. Hij heeft een tijd in een fabriek gewerkt, voor hij in 2015 opnieuw begonnen is met wielrennen."