'Ineos will fall': voertuigen van wielerploeg beschadigd in Deinze

Ook al is het de hoofdsponsor van één van de grootste wielerploegen, Ineos is niet het meest populaire bedrijf ter wereld. Bepaalde bewegingen zijn er fel tegen gekant. Dat is ook in België nog maar eens duidelijk geworden en meer bepaald in Deinze.

In de Oost-Vlaamse stad stonden voertuigen van de chemiereus in het gebouw van Tour Racing. Zes voertuigen zijn beschadigd. Deze werden met folie ingepakt of met graffiti beklad. Ook werd een vlag met dreigende taal aangetroffen en het opschrift 'Ineos will fall'. VIER VERDACHTEN Dat is de slogan van meerdere klimaat-en burgerbewegingen die tegen de nieuwe fabriek van Ineos in de Antwerpse haven zijn. Het parket meldt dat in het onderzoek naar deze feiten ook reeds vier verdachten zijn opgepakt. Alle vier de verdachten zijn achttien jaar of ouder. Bij Ineos Grenadiers weten ze dat ze hun voertuigen maar beter zo goed mogelijk kunnen afschermen.