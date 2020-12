Vermote betreurt vertrek bij Quick.Step niet en hoopt nog op oplossing: "Straf indien ik geen contract in de wacht sleep"

De laatste tien dagen van december zijn ingegaan en Julien Vermote heeft nog steeds geen ploeg voor 2021 gevonden. Terwijl nu zelfs de meeste renners die lang moesten wachten toch een nieuw team hebben. Het ongeduld begint toch te groeien.

"Op dit ogenblik heb ik contacten, maar geen concreet voorstel", geeft Vermote een stand van zaken aan HLN. "Alpecin-Fenix zie ik als een mogelijkheid, Intermarché-Wanty-Gobert ook. Qhubeka niet meer. Daar zijn alle plaatsjes ingevuld. Ik denk dat ik mag zeggen dat het straf zou zijn indien ik geen contract meer in de wacht sleep. Ik begrijp niet dat ik zo lang moet wachten."

Intussen doe ik gewoon mijn job

En tot dat nieuwe contract er komt? "Intussen doe ik gewoon mijn job. Het is niet zo dat ik er elk moment van de dag aan denk. Intussen focus ik me op wat ik als renner moet doen." Als er straks een ploeg komt met een voorstel om hem vast te leggen als helper, tekent hij wellicht met beide handen. Terwijl hij enkele jaren geleden nog wegging bij een ploeg omdat hij daar enkel helper was.

"Inderdaad, drie jaar geleden verliet ik bewust Quick.Step om mijn eigen kans te gaan. Daar heb ik geen spijt van. Mijn eerste jaar bij Dimension Data was niet slecht, het jaar nadien werd ik in het voorjaar ziek en was het minder. Dit coronaseizoen heb ik niets gewonnen. Wat niet wil zeggen dat ik niets meer kan", is Vermote zeker dat hij nog een plek in het peloton waard is.