Italiaanse renner van AG2R Citroën Team aangevallen op training: "Hij stapte uit en sloeg op mijn gezicht"

De 26-jarige Italiaan Andrea Vendrame is het slachtoffer geworden van geweld op training. Zo zou hij tijdens een training aangevallen zijn door een automobilist. Bij het Italiaanse Il Gazzettino vertelde Vendrame dat de chauffeur was uitgestapt en op zijn gezicht had geslagen.

"Ik was maandagochtend aan het fietsen, wanneer een auto mij blokkeerde. De chauffeur stapte daarbij uit en sloeg op mijn gezicht", staat te lezen bij Wielerflits. "Het was een vreemde situatie en ik wist niet hoe ik moest reageren", aldus Vendrame.