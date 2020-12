Stybar (35) slaat jaartje over in het veld maar geeft cyclo-cross niet op: "Volgend jaar wel voldoende tijd"

Omdat het wegseizoen langer doorliep dan in een niet-coronajaar laat Zdenek Stybar het veldrijden dit seizoen voor wat het is. Betekent dat het einde van de drievoudige wereldkampioen in de cyclo-cross? Nee!

Nee, hoor. Zdenek Stybar bereidt zich tijdens de winter van 2020 liever voor op het komende wielerjaar op de weg (lees meer). Maar volgend jaar wil de 35-jarige Tsjech er maar wat graag weer bij zijn. "Als alles normaal verloopt, dan stopt mijn wegseizoen na het WK in Leuven. Dan heb ik wel voldoende tijd. Niet om meteen met die drie (Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, red.) in concurrentie te gaan", liet de wereldkampioen van 2010, 2011 en 2014. Dit jaar reed hij zijn laaste koers op 8 november, dus was het te kort dag om zich op het veld voor te bereiden. De wegrit op het WK in Leuven valt op 26 september 2021.